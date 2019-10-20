خلاف بسيط حول السجائر يتحول إلى جريمة قتل بشعة

استفاق سكان حي تدارت ضواحي مدينة أكادير، صباح اليوم الأحد، على خبر جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها حارس ليلي، في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد.

وحسب مصادر محلية، فإن خلافا بين الهالك، وشخص حول سجارة، طلبها منه هذا الأخير، تحول إلى جريمة قتل بعد تلقي الهالك ضربة قاتلة على مستوى الرأس، من طرف شخص يقطن في المنطقة ذاتها.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية، الذين حلوا في عين المكان، وتمكنوا من تحديد هوية المعتدي، ليتم توقيفه، وإحالته إلى الحراسة النظرية.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، لإخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.