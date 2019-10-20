عجلة البطولة تعود للدوران اليوم بإجراء ثلاث مباريات.. الجيش يبحث عن التألق وقمة في خريبكة

بعد توقف ليس بقصير، بسبب تاريخ “الفيفا”، وخوض المنتخب المغربي لمباراتين اثنتين، تعود اليوم الأحد، عجلة البطولة الاحترافية لكرة القدم، للدوران من جديد، بإجراء ثلاث مباريات مهمة، عن الجولة الرابعة، ستحدد معالم مقدمة ومؤخرة الترتيب.

أبرز هذه المباريات وأولها، تلك التي ستجمع بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بين الجيش الملكي وسريع واد زم، ابتداء من الساعة الثالثة، حيث يبحث الفريقان عن أول انتصار لهما هذا الموسم، في منافسات البطولة.

الفريق العسكري، الذي عاد أخيرا لمعقله، سيكون مدعما بحضور جماهيري مهم، من أجل البصم على أول فوز له، تحت قيادة مدربه الجديد، عبد الرحيم طاليب، وذلك بعد أن تحصل على نقطة وحيدة فقطـ من مباراتين حاضهما، في الدورات الأولى، بهزيمة في ميدان المغرب التطواني وتعادل أمام أولمبيك آسفي.

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مهمة الفريق الرباطي لن تكون سهلة، أمام فريق واد زم العنيد، الذي يتقاسم نفس البداية مع خصمه الرباطي، إذ تحصل على نقطتين اثنتين فقط، من أولى مبارياته هذا الموسم، من تعادل مع مولودية وجدة، وهزيمة من أولمبيك خريبكة.

وعلى الساعة الخامسة عصرا، الوافد الجديد على قسم “الكبار”، نهضة الزمامرة، سيبحث عن تحقيق ثاني انتصار له هذا الموسم، بعد انتصاره الأول على حساب يوسفية برشيد، وذلك عندما يستقبل أولمبيك آسفي، صاحب التعادلين، والباحث عن أول ثلاث نقاط.

المهمة نفسها، تحدو أولمبيك خريبكة، صاحب المركز الثاني، والذي يبحث عن ثاني انتصار له، يرفع به رصيده إلى 8 نقاط، وذلك عندما يستضيف على الساعة السابعة من مساء اليوم فريق الفتح الرباط، بملعب “الفوسفاط”، في واحدة من أقوى مباريات هذه الجولة.