أسير أردني مصاب بالسرطان في سجون الاحتلال يحرم من المتابعة طبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر عنها اليوم، الأحد، من تدهور الحالة الصحية للأسير الأردني عبد الرحمن عدنان مرعي (29 عامًا)، القابع حاليًا في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، فيما أكدت أن تراجعا واضحا طرأ على الحالة الصحية لكل من الأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان، والقابعين حاليا في عزل "نتيسان الرملة" بظروف قاسية.

وأوضحت الهيئة في بيانها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الأسير مرعي "يواجه أوضاعًا صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية ولإجراء فحوصات طبية دورية".

وأكدت أنه منذ أن تم اعتقال مرعي "تعرض لإهمال طبي، ولم يُجر له أي فحوصات طبية ولم يُقدم له أي جرعات علاجية".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير مرعي في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية المحتلة عبر معبر الكرامة.

وخلال الأسبوع الماضي، هدد الأسير مرعي بخوض إضراب مفتوح على الطعام في حال أصرت محكمة الاحتلال العسكرية على قرارها بتثبيت اعتقاله الإداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر، علمًا بأن موعد محاكمته القادمة بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

يذكر أن عدد الأسرى الأردنيين المحتجزين حاليًا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 25 أسيرًا، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي والتي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، احتجاجًا على اعتقالها الإداري.

تراجع الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين علي وقعدان

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وأوضحت الهيئة في بيان منفصل صدر عنها في وقت سابق، اليوم، أن الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، يمر بوضع صحي سيئ للغاية، وذلك بعد مضي 89 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام.

وكشفت الهيئة أن الأسير علي يعاني حاليا من آلام قوية بمختلف أنحاء جسده ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، ويشتكي أيضا من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25%، ومن عدم وضوح في الرؤية، وخسر من وزنه أكثر من 20 كيلوغراما.

وأضافت أنه من المنتظر أن تُعقد جلسة للأسير علي بتاريخ 24 من الشهر الجاري، للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة ضد قرار اعتقاله الإداري.

(أرشيفية - رويترز)

وحذرت الهيئة من تدهور الحالة الصحية للأسير طارق قعدان ( 46 عاما) من بلدة عرابة قضاء محافظة جنين، والذي يواصل إضرابه من 82 يومًا، حيث يشتكي حاليا من ضعف وهزال عام وأوجاع مزمنة بمختلف أنحاء جسده، كما ويعاني من نقص في وزنه واصفرار في الوجه.

ولفتت إلى أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال قررت مؤخرا تأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير قعدان، وذلك حتى تاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن أربعة أسرى آخرين يواصلون معركتهم ضد الاعتقال الإداري وهم: الأسير أحمد غنام الذي مضى على إضرابه 99 يوما، وسط تفاقم ملحوظ على حالته الصحية، والأسير أحمد زهران ومضرب منذ 29 يوما، والأسيرة هبة اللبدي وتخوض إضرابها لليوم 27 على التوالي، والأسير مصعب الهندي والذي يواصل إضرابه لليوم 27 أيضا.