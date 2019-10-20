شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير العماني علاقات التعاون الثنائية والان مع التفاصيل

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأحد، مع سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات .

وفي اللقاء، مواقف سلطنة عمان الداعمة للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

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واستعرض الوزير الحضرمي خلال اللقاء، مستجدات الاوضاع في بلادنا وحرص الحكومة الشرعية على السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.

من جانبه ،هنأ السفير العماني الوزير الحضرمي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية.. معرباً عن أمنياته الصادقة له بالنجاح في مهامه خلال هذه المرحلة الراهنة..مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة وامن واستقرار اليمن وسيادة وسلامة أراضيه ووقوفها الى جانب الحكومة الشرعية وجهودها في سبيل استقرار الأوضاع.