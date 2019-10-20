شكرا لقرائتكم خبر عن إيران .. شقيق روحاني يغادر في إجازة بعد ساعات من سجنه بتهمة فساد والان مع التفاصيل

قالت وسائل إعلام إيرانية أن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خرج في إجازة بعد بضعة ساعات من سجنه في سجن "إيفين بالعاصمة طهران"، الأربعاء الماضي، لقضاء حكم بالسجن 5 سنوات بتهم فساد وتلقي رشاوى.

وذكرت وكالة "فارس"، في تقرير الأحد، أن فريدون قبل أن يدخل إلى الزنزانة حصل على قرار بالخروج في إجازة من إدارة السجن، وذلك تحت ذريعة عدم استكمال الإجراءات القانونية لإيداعه في السجن.

وكان فريدون، الذي كان يعمل بصفة المستشار الخاص لشقيقه الرئيس حسن روحاني، نشر بيانا، الخميس، ذكر فيه أن القاضي أدانه بناءً على تنصت أحد الأجهزة في المكتب الرئاسي.

ولم يسم فريدون اسم الجهاز أو الأشخاص المسؤولين عن التنصت، لكن من المعروف أن جهاز استخبارات الحرس الثوري كان وراء الدعوى المرفوعة ضده، بحسب ما كشفت وسائل إعلام نقلا عن القضاء.

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ولا يشترك فريدون مع شقيقه في الاسم العائلي نفسه، لأن روحاني غيّر اسمه العائلي بلقب ديني عقب انتصار الثورة مثل حال الكثير من رجال الدين.

وأدانت المحكمة فريدون بقضايا فساد ورشاوي، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، وإعادة أي أموال حصل عليها بطريقة غير مشروعة، وغرامة قدرها 7.2 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تهم فريدون شملت "غسل الأموال واستلام رشاوى كبيرة مقابل التأثير في تعيينات لأشخاص معينين كمسؤولين في بعض البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد".

واعتقل فريدون في يوليو /تموز 2017، وأطلق سراحه سريعا بكفالة مالية قدرها 15 مليون دولار.