شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صنعاء يحتج على إطلاق سراح مرتكبي جريمة دار الرئاسة بتعليق أعماله بصنعاء والان مع التفاصيل
أعلن المؤتمر الشعبي جناح صنعاء الموالي لميليشيا الحوثي الإنقلابية، تعليق أعماله احتجاجا على إفراج مليشيات الحوثي على المتهمين بإرتكاب جريمة تفجير دار الرئاسة.
وأقر مؤتمر صنعاء في اجتماع لجنته العامة اليوم الأحد، مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، في صنعاء
واستنكرت اللجنة العامة لمؤتمر صنعاء عملية الاطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م و استهدفت الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها مايزيد عن 14 شهيدا و200 جريح ومعاق.
واعتبرت اللجنة العامة لمؤتمر صنعاء تفجير دار الرئاسة قضية ارهابية منظورة امام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ترحيب التجمع اليمني للإصلاح " الشرعية " بالإفراج عن المتهمين انما يقدم دليلا جديدا على تورط الإصلاح وقياداته في تلك الجريمة الارهابية والتي ادانها العالم ومجلس الامن الدولي .
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