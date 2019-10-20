عضو بمجلس بابل: قبول المحافظ استقالة مدير الصحة غير قانوني

اعتبرت عضو مجلس محافظة بابل هبه القرغولي، الأحد، قيام المحافظ كرار العبادي بقبول استقالة مدير صحة بابل بانه غير قانوني.
وقالت القرغولي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قبول استقالة مدير صحة بابل حيدر الاسدي من قبل المحافظ وإصدار امر إداري بتعين محمد قحطان غير قانوني".
وأضافت أنه "يجب على المحافظ تقديم الاستقالة إلى المجلس لان المجلس من صوت عليه، ولا يجوز إصدار امر إداري بقبول الاستقالة أو الاعفاء".
وأعلن محافظ بابل كرار العبادي في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن تقديم مدير عام صحة المحافظة استقالته من منصبه.
وأضافت أنه "يجب على المحافظ تقديم الاستقالة إلى المجلس لان المجلس من صوت عليه، ولا يجوز إصدار امر إداري بقبول الاستقالة أو الاعفاء".
وأعلن محافظ بابل كرار العبادي في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن تقديم مدير عام صحة المحافظة استقالته من منصبه.
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