البصرة جاهزة لاستضافة مباراة العراق وإيران في تصفيات المونديال

2019-10-20 | 15:55
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اعلن مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، طالب الموسوي، جاهزية ملعب البصرة الدولي لمباراة العراق وإيران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال الموسوي في تصريح نشره موقع وزارة الشباب والرياضة، تابعته الخليج 365، إن "الوزارة دونت بعض الملاحظات من الجانب التنظيمي والاداري لملعب البصرة الدولي في مباراة هونغ كونغ، من حيث البنى التحتية الملعب جاهز من جميع الجاونب"، مبيناً ان "هناك اجتماع سيعقد مع الادارة المحلية لمحافظة البصرة لوضع النقاط على الحروف ومعالجة كل النقاط السلبية التي حدثت في مباراة هونغ كونغ"، مؤكداً ان "البصرة جاهزة لمباراة ايران".
واوضح أن "سبب نجاح التنظيم في مباراة هونغ كونغ، هو التعاون الكبير بين الحكومة المحلية ووزارة الشباب والرياضة والجهات الامنية، فالكل يعمل من اجل اسم العراق لذلك نظمنا المباراة بالشكل الذي يليق بكرة القدم العراقية واسم العراق".
وتابع "مباراة هونغ كونغ السابقة، كانت رسالة واضحة من قبل الجمهور والتنظيم بان العراق امن ومستقر ومن جانب البنى التحتيى جاهز ومهيء في اي وقت"، مشيراً إلى ان "النجاح دليل على حرص المعنيين بالامر، وزير الشباب والرياضة ومحافظ البصرة، تابعا الامر بنفسهما"، مبيناً ان "التحضيرات انطلقت قبل 10 ايام من المواجهة لتظهر المباراة بالشكل المطلوب".
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