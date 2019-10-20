مقتل جندي تركي إثر اشتباكات مع مسلحي 'حزب العمال الكردستاني'

قتل جندي تركي، يوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها جراء اشتباكات وقعت مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني"، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن "الجندي أصيب بجروح خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في قضاء شمدينلي، بهكاري".
وأضاف البيان، أن الجندي لفظ أنفاسه الأخيرة رغم كافة محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه.
وأضاف البيان، أن الجندي لفظ أنفاسه الأخيرة رغم كافة محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه.
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