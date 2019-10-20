مقتل جندي تركي إثر اشتباكات مع مسلحي 'حزب العمال الكردستاني'

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن "الجندي أصيب بجروح خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في قضاء شمدينلي، بهكاري".

وأضاف البيان، أن الجندي لفظ أنفاسه الأخيرة رغم كافة محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه.

