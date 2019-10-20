الصدر: شيدت فنار الاصلاح ليشع ضوءه فينير درب الثوار فشقوا عباب البحر وخوضوا بموجه

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، أنه شيد "فنار الاصلاح" ليشع ضوءه فينير درب الثوار، داعياً بالقول "شقوا عباب البحر وخوضوا في موجه". وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، :"لقد ولجت في بحر لجي.. ومخرت بسفينتي عباب البحر واستخرجت بعض جواهره.. حتى وصلت لساحل كنت ارومه ولشاطئ امان كنت اتمناه". وأضاف :"شيدت فنار الاصلاح ليشع ضوءه فينير درب الثوار.. فشقوا عباب البحر وخوضوا في موجه.. بسم الله مجريها ومرسيها".





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