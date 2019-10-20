كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم تأمينه". وأضاف ترامب أن جنود بلاده "سيعودون إلى أرض الوطن". وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في (16 تشرين الاول 2019)، أنه يسحب قواته من الشمال السوري، مؤكدا أنه غادر مدينة منبج.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن الوضع في سوريا: قمنا بتأمين النفط وسنعيد الجنود إلى الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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