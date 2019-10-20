المتظاهرون اللبنانيون يطالبون بفرض الضرائب على الأثرياء

وذكرت قناة "الميادين" ان "المتظاهرين لم يقتنعوا بما ورد في ورقة الإصلاح المسربة عن رئيس الحكومة اللبنانية".

وأضافت أن "المتظاهرين طالبوا بفرض الضرائب على الأثرياء والمؤسسات والمصارف، فيما دعوا إلى الإضراب والتظاهر يوم غدٍ الإثنين في عموم لبنان".



وأوضحت القناة، أن "المتظاهرين رفعوا العلم اللبناني ممهوراً بآلاف التواقيع للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية".

وتظاهر الآلاف من المواطنين اللبنانيين لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على قيام الحكومة بفرض ضرائب على "الواتساب".

