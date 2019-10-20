مدير عام صحة بابل يقدم استقالته من منصبه

اعلن محافظ بابل كرار العبادي، الاحد، عن تقديم مدير عام صحة المحافظة استقالته من منصبه. وقال العبادي في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير عام صحة بابل حيدر الأسدي قدم استقالته من منصبه". وأضاف أنه اصدر "أمراً بتعيين المعاون الإداري في رئاسة صحة بابل محمد قحطان بديلاً له بالوكالة".



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