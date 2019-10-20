مدير المرور يمدد فترة المحاسبة على إجازة السوق

وجه مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، الأحد، بتمديد فترة المحاسبة على إجازة السوق إلى بداية شهر كانون الاول المقبل. وقال العميد عمار وليد الخياط من إعلام المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالنظر لاستمرار الزخم على مواقع الاجازات أمر مدير المرور العام منح فترة إضافية لغاية ٢٠١٩/١٢/١ وعدم المحاسبة عليها لغاية التاريخ أعلاه".



وكانت مواقع منح إجازات السوق قد شهدت خلال الأيام الماضية، زخماً كبيراً من قبل المواطنين، تزامناً مع تطبيق قانون المرور الجديد.

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