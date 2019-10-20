انطلاق النسخة التاسعة من أعمال منتدى بكين شيانغشان

انطلق في العاصمة الصينية بكين، اليوم الأحد، فعاليات منتدى بكين شيانغشان التاسع، الذي تستضيفه الجمعية الصينية للعلوم العسكرية والمعهد الصيني للدراسات الاستراتيجية الدولية، في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في بكين.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن المنتدى المتخصصة في قضايا الأمن والدفاع، جذب اهتماما واسع النطاق من جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد المشاركين حتى الآن أكثر من 530 مشاركا ضمن 76 وفدا رسميا، بينهم 23 وزيرا للدفاع وستة من قادة الجيوش.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لمنتدى بكين شيانغشان التاسع، بي مينج يونج، قوله خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن المنتدى سيشهد مشاركة 100 باحث أجنبي من 53 دولة و60 خبيرا صينيا، مشيرا إلى أن أعداد كل من المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى وكبار المتحدثين الأجانب أعلى بكثير من عدد المنتديات السابقة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن منتدى بكين شيانغشان، الذي يحمل عنوان "الحفاظ على النظام الدولي وتعزيز السلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، سيركز على أربعة موضوعات رئيسية في 4 جلسات عامة هي علاقات الدول والنظام الدولي، وإدارة المخاطر الأمنية في آسيا - المحيط الهادئ، ومصالح البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم والأمن المشترك، والنظام الدولي للحد من التسلح والاستقرار العالمي.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن المؤتمر سينظم جلسة خاصة ليتيح للمشاركين الفرصة لفهم أفضل لإنجازات الصين الإنمائية ومساهمات البلاد في السلام والتنمية العالميين.

وانطلقت أولى نسخ المنتدى عام 2006، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارات الدفاع والقوات المسلحة والمنظمات الدولية والعلماء.

ومن المتوقع أن يشارك وفد أمريكي في الدورة الجديدة للمنتدى.