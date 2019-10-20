الغضب اللبناني يتجاوز الطائفية.. علم واحد ومطالب عديدة

غابت رايات الأحزاب والقوى السياسية من ساحات بيروت والمدن اللبنانية خلال موجة الغضب التي تفجرت الخميس الماضي ضد الأوضاع الاقتصادية في البلاد وجرفت في طريقها الطائفية التي طالما ميزت التحركات السياسية والشعبية في البلاد.

وهيمن علم لبنان على الفعاليات الاحتجاجية في البلاد فيما رفع المتظاهرون شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"كلن يعني كلن" و"بدنا نعيش بكرامة".

ومنذ اندلاع المظاهرات تبددت النزعة الطائفية من المشهد اللبناني وصب أنصار كل فصيل من مكونات التركيبة اللبنانية بالغضب على زعيمه، وبدا لافتا احتدام الغضب ضد حزب الله في الجنوب.





مكاتب نواب تابعين ومحسوبين على حزب الله وحركة أمل، بينهم رئيس كتلة حزب الله محمد رعد، إضافة إلى نواب الحركة ياسين جابر وهاني قبيسي وعلي بزي، كانت في مرمى الاحتجاجات وهو الأمر الذي كان مستبعدا في مظاهرات سابقة خرجت في الشارع اللبناني.

ومنذ الخميس الماضي، مشهد المظاهرات في مناطق عدة من العاصمة بيروت إلى الشمال والجنوب والبقاع لم يتغير إلا في زيادة عدد المحتجين وبعلم واحد علم الدولة اللبنانية.

Advertisements





واستمرت التحركات الشعبية رفضا للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وللمطالبة بإجراءات إصلاحية سريعة، في مؤشر إلى أن دعوات التهدئة التي أطلقها مسؤولون لم تجد صدى لدى المتظاهرين الغاضبين، فيما يؤكد المتظاهرون الاستمرار في تحركاتهم، كان هناك شبه إجماع من قبلهم على التعبير عن عدم ثقتهم بالمسؤولين والوعود القديمة الجديدة التي أطلقوها، والتي لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد مرور 3 سنوات على عهد الرئيس ميشال عون.





ووسط هذه الأجواء، دعت قيادة الجيش المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة.

ومع اقتراب خروج مبادرة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى النور قبل انقضاء 72 ساعة المدة التي أخذها على عاتقه لحل الأزمة، كانت "العين الإخبارية" داخل أروقة المناقشات والمفاوضات وحصلت على تسريبات بشأن هذه المبادرة الإنقاذية بحسب تعبير الحريري ذاته.





ساعات حاسمة في الشارع اللبناني وسط أجواء متصاعدة مع مطالبة من قبل هيئات ومؤسسات بإضراب عام في البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الراهنة وفشل الحكومة في حلها.