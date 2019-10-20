كردستان العراق تكذب رواية طهران بشأن اعتقال صحفي معارض

كذبت حكومة إقليم كردستان العراق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية عن تعاون سلطاتها في عملية اعتقال صحفي إيراني معارض أعلنت استخبارات الحرس الثوري استدراجه وترحيله إلى طهران.

ونقلت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك، عن جوتيار عادل الناطق باسم حكومة كردستان العراق خلال مقابلة هاتفية، أن سلطات أربيل لم تشارك في اعتقال الصحفي المعارض روح الله زم الذي يدير منصة "آمد نيوز" الإخبارية المعروفة بتسريب فضائح طالت مسؤولين إيرانيين بارزين.

وذكر عادل أن الصحفي الإيراني المعارض المقيم كلاجئ سياسي منذ عام 2009 في فرنسا لم يدخل مطلقا إلى أربيل أو أي من المناطق الأخرى في إقليم كردستان العراق بعد أن غادر باريس مطلع الشهر الجاري، في طريقه للعراق.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن زعم التلفزيون الإيراني الحكومي، الخميس الماضي، اعتقال روح الله زم داخل أراضي كردستان العراق قرب الحدود الإيرانية، حيث جرى ترحيله من هناك بواسطة عناصر من جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري.

وكشفت زوجة الصحفي الإيراني المعارض المقيم في فرنسا روح الله زم، عن كواليس اعتقاله من قبل استخبارات مليشيا الحرس الثوري التي اختطفته من العاصمة العراقية بغداد في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.





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وأوضحت مهسا رازاني، زوجة زم الذي يدير موقع "آمد نيوز"، أن زوجها غادر فرنسا على متن إحدى طائرات الخطوط الملكية الأردنية من مطار شارل ديجول في فرنسا، ثم العاصمة الأردنية عمان قبل أن يحط الرحال في بغداد، قبل يوم واحد من اختطافه.

وأضافت رازاني، خلال مقابلة مع منصة "إيران واير" التي يديرها صحفيون إيرانيون مناهضون لنظام المرشد علي خامنئي، أنها كانت على تواصل معه وراسلها هاتفيا أثناء توقف الطائرة ترانزيت لعدة ساعات في عمان.

وأشارت إلى أنه ظل على تواصل معها وأرسل لها صورة سيلفي التقطها لنفسه بمطار عمان، بل ظل يتصل بها حتى قرابة 24 ساعة من وصوله إلى بغداد.





وبعد يوم من وصوله إلى العراق، حسب زوجته، انقطعت أخباره بعد أن أبلغها في نبرة وصفتها بغير العادية في مكالمة هاتفية بينهما لم تستغرق أكثر من 60 ثانية أنه لا يزال على ما يرام، قبل أن تصلها أنباء حول اعتقال استخبارات مليشيا الحرس الثوري له بعد استدراجه في عملية وصفها بيان رسمي لطهران بـ"المعقدة والاحترافية".

ولفت بيان نقلته وسائل إعلام حكومية عن استخبارات الحرس الثوري، الإثنين الماضي، إلى أن "روح الله زم اعتقل بعد استدراجه إلى داخل إيران، زاعما بأن توقيفه بمثابة ضربة لأجهزة استخبارات أجنبية (لم يسمها) باعتباره أحد أفرع وسائل الإعلام المعادية التي تعمل على شن حرب نفسية ضد طهران".

واعتقل "روح الله زم" لفترة قصيرة عقب احتجاجات شعبية عام 2009 في بلاده، قبل أن يغادرها كلاجئ سياسي لدى باريس منذ عقد تقريبا ودشن منصته المعارضة من هناك.

واتهم معارضون والده محمد علي زم رجل الدين الإيراني المقيم في النجف العراقية بالتواطؤ مع جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري في اعتقاله وترحيله إلى إيران.