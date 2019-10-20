فلسطين تحذر من جر المنطقة لـ"مربع العنف" مع استمرار اقتحامات الأقصى

اعتقال أحد المصلين من ساحات الأقصى اليوم

حذّرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وتحويل الصراع إلى ديني، وحمّلتها مسؤولية "العودة إلى مربع العنف" في المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "نحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات الأقصى، والاعتداء على المصلين؛ الأمر الذي يعمل على تأجيج الأوضاع، وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف".

وكان مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد قال لـ"العين الإخبارية" إن "762 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم الأحد، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "653 متطرفا اقتحموا المسجد في ساعات الصباح و109 متطرفين في ساعات ما بعد صلاة الظهر".



وتابع أن "الاقتحامات جرت كالعادة من خلال باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة".

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وأشار المسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد المصلين من باحات المسجد وسلمت 4 آخرين استدعاءات للتحقيق لدى شرطة الاحتلال.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية باقتحامات المستوطنين في ساعات الصباح وما بعد صلاة الظهر يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت.





وفي هذا الصدد، أكد أبو ردينة، في بيان الأحد، "ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى"، قائلا: "المسجد الأقصى خط أحمر، لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه".

وأضاف أبو ردينة: "بصمود أبناء شعبنا في وجه الاقتحامات واعتداءات الاحتلال المستمرة بحقهم".

ويصادف اليوم الأحد، وغدا الإثنين، نهاية عيد العرش اليهودي الذي استمر أسبوعا وشهد اقتحام أكثر من 3 آلاف مستوطن لباحات المسجد الأقصى.