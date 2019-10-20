مشاركة فعالة للمرأة اللبنانية في الاحتجاجات الشعبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الاحتجاجات الشعبية تتصاعد في لبنان تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد، بينما يبرز الصوت النسائي بوضوح في الاحتجاجات التي تجوب شوارع لبنان. تقول مايا مرجي، مواطنة لبنانية: "أحلم بلبنان عابر للطوائف وغير مقسم"، مضيفة: "دور المرأة فعال في تشجيع الأسرة على المشاركة بالاحتجاجات اللبنانية". تقول إلهام مبارك، عضو في تجمع المرأة اللبنانية: "المرأة اللبنانية تتحمل مسؤولياتها وهي الأكثر حساسية تجاه الوضع الراهن"، مضيفة: "الحركات النسائية تحمل على عاتقها حماية كل مواطن في لبنان".

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