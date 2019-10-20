بريطانيا تطلب من الإتحاد الأوروبي تمديد موعد المغادرة الرسمي

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت متأخر مساء أمس رسالة الى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك طلب من خلالها تمديد موعد مغادرة بلاده الرسمي للإتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر أخرى.

ويأتي هذا بعد تصويت مجلس العموم مساء أمس السبت لصالح طلب تمديد موعد المغادرة المقرر له نهاية أكتوبر المقبل من أجل إتاحة الفرصة لدراسة مسودة الإتفاق الجديد الذي توصلت اليه لندن وبروكسل يوم الخميس الماضي.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي من ناحيته، إنه سيبحث مع أعضاء المجلس أفضل الطرق للرد على الطلب البريطاني.