وزارة الدفاع السعودية تعلن عن توفر 35 وظيفة إدارية وتنشر الشروط

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الأحد 20 أكتوبر 2019
وزارة الدفاع السعودية
متابعات_الخليج 365
أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة، عن توفر 35 وظيفة إدارية للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة .
وأوضحت أنه يمكن للراغبين في شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية https://www.mcs.gov.sa .
وأشارت الموقع إلى أن الفئات المستهدفة هم خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .
وأضافت من المستهدفين أن خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .. مشيرة إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
وبينت الوزارة أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وحضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.
وأكدت الهيئة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاط .. مضيفاً أنه ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
وذكرت رئاسة الأركان أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية .
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