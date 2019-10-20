- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 20 أكتوبر 2019
الحوثيين
متابعات_الخليج 365
قال مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، منعت اليوم الأحد الجنرال الهندي ابهيجيت جوها، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، غربي البلاد، من مغادرة السفينة الأممية والوصول الى نقطة التقاء اللجنة.
ونقل موقع نيوز يمن عن المصدر قوله إن الجنرال الهندي "جوها" عاد الى ظهر السفينة في عرض البحر الأحمر، بعدما منعت ميليشيا الحوثي، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء بأعضاء اللجنة.
وأضاف المصدر انه كان مقرراً أن ينزل الفريق الأممي، الى نقطة التقاء اللجنة الثلاثية، لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماس.
وأشار الى أن مسلحي الميليشيا الحوثية انتشروا أمام السفينة الأممية ما اضطر رئيس بعثة المراقبين الأمميين الى البقاء على ظهرها.
وتمكنت اللجنة الأممية أمس من تثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكنها لم تتمكن من تثبيت باقي النقاط البالغ عددها ثلاث نقاط .
كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تحاصر سفينة الجنرال ابهيجيت وتمنعه من التحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.