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الميليشيات تحاصر سفينة الجنرال ابهيجيت وتمنعه من التحرك

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

الحوثيين

الميليشيات تحاصر سفينة الجنرال ابهيجيت وتمنعه من التحرك

متابعات_الخليج 365

قال مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، منعت اليوم الأحد الجنرال الهندي ابهيجيت جوها، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، غربي البلاد، من مغادرة السفينة الأممية والوصول الى نقطة التقاء اللجنة.

 

ونقل موقع نيوز يمن عن المصدر قوله إن الجنرال الهندي "جوها" عاد الى ظهر السفينة في عرض البحر الأحمر، بعدما منعت ميليشيا الحوثي، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء بأعضاء اللجنة.

 

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وأضاف المصدر انه كان مقرراً أن ينزل الفريق الأممي، الى نقطة التقاء اللجنة الثلاثية، لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماس.

 

وأشار الى أن مسلحي الميليشيا الحوثية انتشروا أمام السفينة الأممية ما اضطر رئيس بعثة المراقبين الأمميين الى البقاء على ظهرها.

 

وتمكنت اللجنة الأممية أمس من تثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكنها لم تتمكن من تثبيت باقي النقاط البالغ عددها ثلاث نقاط .

 

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