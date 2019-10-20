رئيس بلدية صيدا حول ازالة صورة بري: الرئيس خط احمر لا يمكن تجاوزه

دان رئيس بلدية ​حارة صيدا​ ​سميح الزين​، الاكاذيب والاشاعات التي تناقلتها بعض ​المواقع الالكترونية​ والتواصل الاجتماعي حول ازالة صورة رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ من على سطح القصر البلدي، وكشف ان الصورة التي اعيد تثبيتها اليوم انما تسببت الريح في طيها."

وندد رئيس ​البلدية​ بما وصفه بالمغرضين واصحاب النوايا السيئة الذين يحاولون الاصطياد بالماء العكر وقال:" ان نبيه بري رمز كبير من رموزنا وخط احمر لا يمكن لاحد ان يتجاوزه، وان العلاقة معه تاريخية وستبقى كذلك قوية ومتينة عمادها التقدير والاحترام، وهذا ما تؤكد عليه التجارب على مدى سنوات طويلة، في ​الثبات​ على النهج والخط الواضح والصريح للامام الصدر اي نهج ​المقاومة​ والتنمية والتحرير الذي يقوده دولته. "

ودعا سميح الزين كل الابواق النشاز التي تسعى الى تزييف الحقائق ان تكف عن بث سمومها تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وكان رئيس البلدية ومسؤول ​حركة امل​ في حارة صيدا حسن كامل صالح قاما ظهر اليوم في اعادة تثبيت صورة الرئيس في مكانها.