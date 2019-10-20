الصليب الاحمر: نلبي جميع النداءات الإنسانية في كل الظروف

أكد ​الصليب الأحمر اللبناني​ انه يقوم بواجبه الإنساني بتلبية جميع النداءات الإنسانية في كل الظروف ومنذ اندلاع ​الاحتجاجات​، استنفر كل طواقمه التي عملت على نقل الحالات الطارئة إلى ​المستشفيات​ وتقديم الإسعافات الأولية للمحتاجين حيث هم متواجدون وفي جميع المناطق اللبنانية ، ولا زالت طواقم الصليب الأحمر اللبناني على استنفارها وعلى جاهزية كاملة لتلبية أي نداء.

والصليب الأحمر اللبناني ملتزم بتطبيق المبادئ الأساسية ومن ضمنها الاستقلالية والحياد وعدم التحيز.