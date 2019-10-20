الصليب الاحمر: نلبي جميع النداءات الإنسانية في كل الظروف

أكد الصليب الأحمر اللبناني انه يقوم بواجبه الإنساني بتلبية جميع النداءات الإنسانية في كل الظروف ومنذ اندلاع الاحتجاجات، استنفر كل طواقمه التي عملت على نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمحتاجين حيث هم متواجدون وفي جميع المناطق اللبنانية ، ولا زالت طواقم الصليب الأحمر اللبناني على استنفارها وعلى جاهزية كاملة لتلبية أي نداء.
والصليب الأحمر اللبناني ملتزم بتطبيق المبادئ الأساسية ومن ضمنها الاستقلالية والحياد وعدم التحيز.
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