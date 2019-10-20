اعتصام عند دوار بعقلين بيت الدين ينظم حواجز محبة ويقيم الخيم

نفذ أبناء منطقة ​الشوف​ ​اعتصام​ عند دوار ​بعقلين​ - ​بيت الدين​ ويرفع خلاله المحتجون الاعلام اللبنانية الى جانب الشعارات التي تحمل المسؤولية للعهد، وفي احداها "جاء بكم الأجنبي فليذهب بكم نهر الشعب" وغيرها من الشعارات على وقع الأناشيد والأغاني الوطنية.

يذكر ان الاعتصام مستمر لليوم الثالث على التوالي نصب خلاله المعتصمون خيما خاصة مع حواجز محبة لتوزيع الورود على العابرين حيث الطريق الرئيسي مفتوح أمام المواطنين والحركة طبيعية.

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