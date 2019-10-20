المتظاهرون تجمعوا على مفرق العباسية وافترشوا الطريق

افادت معلومات صحافية ان المتظاهرين تجمعوا على مفرق بلدة ​العباسية​ الخط العام المؤدي إلى ​مدينة صور​، وافترشوا جانب الطريق ووضعوا النراجيل والأناشيد الثورية. وحال ​الجيش اللبناني​ دون محاولاتهم إقفال الشارع العام.

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