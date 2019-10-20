صيادون تظاهروا بمراكبهم في بحر صور مقابل ساحة العلم

تظاهر عدد من الصيادين بمراكبهم وزوارقهم في البحر مقابل ساحة العلم حيث يتواجد أيضا متظاهرون رفعوا الاعلام اللبنانية، وأطلقوا الأغاني الوطنية وسط ​تدابير أمنية​ مشددة للجيش و​القوى الأمنية​ التي انتشرت في مكان المظاهرة عند مدخل صور الشمالي.

ولا تزال أعداد من المواطنين من كافة مناطق صور تتوافد حتى الآن للمشاركة في المظاهرة، وقد ردد المواطنون هتافات دعت الى إسقاط ​الحكومة​ والنظام ومحاسبة الفاسدين.

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