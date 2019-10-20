افاد مراسل النشرة في صيدا، ان رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي نوه بجهوزية فرق الطوارىء والإطفاء والشرطة البلدية وسائر فرق الدفاع المدني والإنقاذ والهيئات الصحية في مدينة صيدا ومنطقتها، التي تحركت في هذه الظروف لتكون إلى جانب أهلنا وجميع المقيمين ضمن إطار المهام البلدية الموكلة إليهم.
وأعلن أن يوم غد الإثنين هو يوم عمل عادي وأنه يستقبل زواره في مكتبه في القصر البلدي في المدينة وفقا لبرامج المواعيد المقررة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودي: يوم غد الإثنين هو يوم عمل عادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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