السعودي: يوم غد الإثنين هو يوم عمل عادي

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ نوه بجهوزية فرق الطوارىء والإطفاء و​الشرطة البلدية​ وسائر فرق ​الدفاع المدني​ والإنقاذ والهيئات الصحية في ​مدينة صيدا​ ومنطقتها، التي تحركت في هذه الظروف لتكون إلى جانب أهلنا وجميع المقيمين ضمن إطار المهام البلدية الموكلة إليهم.

وأعلن أن يوم غد الإثنين هو يوم عمل عادي وأنه يستقبل زواره في مكتبه في القصر البلدي في المدينة وفقا لبرامج المواعيد المقررة.