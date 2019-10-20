أعلن سفير دولة ​الإمارات​ في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ انه "منذ بداية المظاهرات، تم تفعيل غرفة العمليات ب​السفارة​، ويديرها أعضاء البعثة بالتناوب، ومرتبطة بإدارة العمليات ب​وزارة الخارجية​ والتعاون الدولي، بهدف تسهيل مغادرة رعايا ​الدولة​، بخطة معدة مسبقاً للتعامل مع الحالات الطارئة".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، اوضح الشامسي ان "الخطة الموضوعة تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية اللبنانية الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة ومستمرون بأداء واجبنا الوطني، وشكراً للقيادة الاماراتية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي: منذ بداية المظاهرات فعلنا غرفة العمليات بالسفارة لتسهيل مغادرة الاماراتيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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