نفى المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أي علاقة لحرمه سواء بالتملك أو الإستثمار العقاري وغير العقاري في ​مدينة صور​ وعلى وجه الخصوص ما ذكر عن استراحة صور السياحية، وكل ما يذكر وينشر ويذاع في هذا الإطار عارٍ من ​الصحة​ جملة وتفصيلاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بري نفى أي علاقة لحرمه سواء بالتملك أو الإستثمار باستراحة صور السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.