النشرة: جريح بإشكال بساحة النور- طرابلس على أثر رفع العلم التركي

أفاد مراسل "الخليج 365" عن وقوع اشكال بين المتظاهرين على أثر رفع العلم التركي ضمن ساحة النور مما دفع عدد كبير من المحتجين الى فض الخلاف وازالة العلم التركي وتوحيد العلم اللبناني، وقد أدى الإشكال الى سقوط جريح وتم نقله بواسطة سيارات جمعية الطبية الاسلامية الى احدى مسشفيات طرابلس.
كما أفاد أن المتظاهرين بساحة عبدالحميد كرامي، أزالوا صورة قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وعلى الأثر تم إغلاق مداخل ساحة عبد الحميد كرامي بالباطون بطلب من شباب حراس المدينة وبمساعده بلدية طرابلس لحفظ الامن على المتظاهرين.
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