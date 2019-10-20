النشرة: جريح بإشكال بساحة النور- طرابلس على أثر رفع العلم التركي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن وقوع اشكال بين المتظاهرين على أثر رفع العلم التركي ضمن ​ساحة النور​ مما دفع عدد كبير من المحتجين الى فض الخلاف وازالة العلم التركي وتوحيد ​العلم اللبناني​، وقد أدى الإشكال الى سقوط جريح وتم نقله بواسطة سيارات جمعية الطبية الاسلامية الى احدى مسشفيات ​طرابلس​.

كما أفاد أن المتظاهرين بساحة عبدالحميد كرامي، أزالوا صورة قائد ​الجيش​ العماد ​جوزيف عون​.

وعلى الأثر تم إغلاق مداخل ساحة عبد الحميد كرامي بالباطون بطلب من شباب حراس المدينة وبمساعده بلدية طرابلس لحفظ الامن على المتظاهرين.