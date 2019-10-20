بدء توافد المعتصمين الى ساحة الشهداء في وسط بيروت

بدأ المعتصمون يتوافدون الى ​ساحة الشهداء​ في ​وسط بيروت​ فيما يقوم عدد من المتطوعين بتنظيف الساحة. وكانت الاعتصامات قد بدأت يوم الخميس في مختلف المناطق ال​لبنان​ية مطالبة باسقاط ​الحكومة​ وتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين لانقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية الراهنية.

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