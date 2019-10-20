اقفال اوتوستراد بصرما ومستديرة رأسمسقا ضهر العين

افادت معلومات صحافية عن اقفال اوتوستراد بصرما عند المستديرة الرئيسية من قبل المحتجين، حيث رفعت الاعلام وعزفت الاغاني والاناشيد الوطنية، كما اقفلت مستديرة رأسمسقا - ​ضهر العين​ .



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