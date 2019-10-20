عدد كبير من المحتجين يتجمعون امام مسجد الامين في وسط بيروت

يتجمع عدد كبير من المحتجين في هذه الاثناء امام مسجد محمد الامين في ​وسط بيروت​ رافعين الاعلام اللبنانية ومكبرات الصوت تصدح بالاغاني الوطنية، وقد بدأت ​الامطار​ بالهطول.

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