اشكال في ساحة الشهداء اثر محاولة القوى الأمنية توقيف أحد المتظاهرين

وقع اشكال في ​ساحة الشهداء​ منذ قليل اثر محاولة ​القوى الأمنية​ توقيف أحد المتظاهرين بحجة أنه يحمل سكينا.

وأكد الشاب الذي حاولت القوى الأمنية توقيفه انه كان يوزّع الطعام و​المياه​ على المعتصمين في الساحة.