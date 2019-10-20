اشكال في ساحة الشهداء اثر محاولة القوى الأمنية توقيف أحد المتظاهرين

وقع اشكال في ساحة الشهداء منذ قليل اثر محاولة القوى الأمنية توقيف أحد المتظاهرين بحجة أنه يحمل سكينا.
وأكد الشاب الذي حاولت القوى الأمنية توقيفه انه كان يوزّع الطعام والمياه على المعتصمين في الساحة.
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