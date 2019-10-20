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اشكال في ساحة الشهداء اثر محاولة القوى الأمنية توقيف أحد المتظاهرين

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وقع اشكال في ​ساحة الشهداء​ منذ قليل اثر محاولة ​القوى الأمنية​ توقيف أحد المتظاهرين بحجة أنه يحمل سكينا.

وأكد الشاب الذي حاولت القوى الأمنية توقيفه انه كان يوزّع الطعام و​المياه​ على المعتصمين في الساحة.

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