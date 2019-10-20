الجامعة اللبنانية تعلن تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق

أعلن رئيس الجامعة ال​لبنان​ية، نظرا إلى الظروف التي يشهدها لبنان، تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، على أن تتم متابعة القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة على موقعها الرسمي.

كما تمنى من أهل الجامعة التعاطي مع الأحداث الراهنة بحس المسؤولية والوطنية الذي يعرفون به.

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