مبارك: جميع المطالب الشعبية محقة أما المس بمقام رئاسة الجمهورية فمرفوض

أعلن الأب ​كميل مبارك​، "ان جميع المطالب الشعبية مُحِقّة وضرورية، أمّا المسّ بمقام ​رئاسة الجمهورية​ فمرفوض ولوكنت لا تؤيد ​سياسة​ الرئيس". ولفت الاب مبارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ان إذا سقطت ​الحكومة​ فمن الصعب تشكيل حكومة، ونحن نسير على حافة الهاوية، وعندها ندخل الفوضى وفي الفوضى يتسلم الامر الاقوى، والاقوى هو ​السلاح​ والعدد ". وختم بالقول: "من له أذنان سامعتان فليسمع".

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