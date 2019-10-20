رجّحت معلومات لـ"النشرة" أن يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الحكومة الى الانعقاد مساء اليوم، من دون معرفة المكان، عمّا اذا كان في السراي الحكومي او في قصر بعبدا.
مع العلم ان الحكومة إن عُقدت فقد تُعقد في قصر بعبدا لسببين، الاول سياسي اذ لا يمكن للرئيس ميشال عون ان لا يترأس جلسة مصيرية كهذه، والثاني بسبب الاجراءات الامنية المتخذة بمحيط القصر منذ صباح اليوم والتي ترجح ان يشهد القصر احداثا سياسية هامة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: معلومات ترجح دعوة مجلس الوزراء للانعقاد مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.