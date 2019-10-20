النشرة: معلومات ترجح دعوة مجلس الوزراء للانعقاد مساء اليوم

رجّحت معلومات لـ"النشرة" أن يدعو رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ​الحكومة​ الى الانعقاد مساء اليوم، من دون معرفة المكان، عمّا اذا كان في ​السراي الحكومي​ او في ​قصر بعبدا​.

مع العلم ان الحكومة إن عُقدت فقد تُعقد في قصر بعبدا لسببين، الاول سياسي اذ لا يمكن للرئيس ميشال عون ان لا يترأس جلسة مصيرية كهذه، والثاني بسبب الاجراءات الامنية المتخذة بمحيط القصر منذ صباح اليوم والتي ترجح ان يشهد القصر احداثا سياسية هامة.