هنية يدعو إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي لمواجهة مخططات إسرائيل

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​إسماعيل هنية​، إلى "تحرك فلسطيني وعربي ودولي، لمواجهة مخططات ​إسرائيل​ التهويدية بحق ​المسجد الأقصى​ ومدينة ​القدس​"، مؤكداً "إننا لن تنجح مخططات تقسيم الأقصى، ولن نسمح ولو على رقابنا وعلى دمنا بتمرير مخططات الاحتلال، ولن تتغير معالم القدس، وكل القرارات لن تغير الحقائق".

ولفت إلى أنه "رغم كل التحديات نتجه نحو النصر والتحرير والعودة، متوجها بالتحية إلى المرابطين بالأقصى وبأزقة القدس"، مشدداً على "ضرورة مواجهة مخططات الاحتلال برؤية متكاملة وخطة حكيمة وشجاعة"، مؤكداً أن "كل الأحداث التي تجري حولنا لا يمكن لها أن تطغى على قضيتنا المركزية؛ لأن القدس ستبقى البوصلة، وهي مركز الصراع مع الاحتلال".

ولفت إلى أن "الاحتلال يستغل الأحداث وانشغال الشعوب، وينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى"، داعياً أهالي ​الضفة الغربية​ "إلى تلبية نداء أهلنا في القدس، وألا يتأخروا على الإطلاق عن مساندتهم، باعتبار الأقصى والقدس منطلقًا للانتفاضة و​المقاومة​".

وطالب الأمة العربية والإسلامية بـ"العمل على نصرة القدس المحتلة، والوقوف في مربع الدفاع عنها"، داعيًا إلى "توفير كل عوامل الصمود، وتعزيز الوجود الفلسطيني داخل القدس"، مشيراً إلى أن "الأمة مطالبة بإعادة الاعتبار للقدس في الأجندات السياسية والقانونية، والدفاع عن القدس، وإغلاق باب التطبيع مع الاحتلال".