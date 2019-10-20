لافروف: على موسكو وواشنطن إعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي

شدد وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، على أنه "على ​موسكو​ و​واشنطن​ إعادة عمل ​البعثات الدبلوماسية​ بشكل طبيعي"، معلنا أن "موسكو مستعدة في أي وقت لحل جميع القضايا وإعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي".

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