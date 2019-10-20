خارجية الكويت: المفاوضات مع السعودية مستمرة بشأن المنطقة المقسومة

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي ​خالد الجار الله​ أن المفاوضات مع ​السعودية​ بشأن استئناف إنتاج ​النفط​ في المنطقة المقسومة أو المحايدة لا تزال مستمرة. وأكد الجار الله في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن المحادثات بين الطرفين جارية في أجواء "إيجابية جدا"، مشيرا الى أن البلدين سيبدأ ان بالحديث عن استئناف الإنتاج النفطي عندما سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المنطقة المقسومة.

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