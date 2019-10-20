قرقاش: استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز"، مشيرا الى أن "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".
وشدد على أن الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميا".
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