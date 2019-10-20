"قسد": سننسحب من الحدود وخطة لاستكمال الإجلاء من رأس العين اليوم

أكد القيادي البارز في "قوات سوريا الديمقراطية" ريدور خليل أن "قوات "قسد" ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا، بموجب الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن"، موضحا أن "الإنسحاب سيتم من المنطقة الحدودية بطول 120 كلم الممتدة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض وبعمق 30 كلم إلى داخل الأراضي السورية".
ولفت في حديث لوكالة "الأسوشيتد بري" إلى أن "الانسحاب سيبدأ عقب سماح تركيا لـ"قسد" بإجلاء مقاتليها والمدنيين من مدينة رأس العين المحاصرة"، مؤكدا أن "الإجلاء الجزئي من المدينة قد جرى أمس، بعد إرجائه مرارا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، وثمة خطة لإكمال عملية الإجلاء اليوم إن لم يحدث هناك تأجيل جديد".
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