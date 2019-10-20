شركة طيران تسيّر أول رحلة بين نيويورك وسيدني بدون توقف

سيّرت شركة كوانتاس الاسترالية أول رحلة بين ​نيويورك​ و​سيدني​ استغرقت 19 ساعة طيران بدون توقف واختبرت خلالها التأثير النفسي والجسدي للرحلات الطويلة جدا على الركاب.

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