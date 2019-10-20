مئات الفرنسيات يتظاهرن احتجاجا على العنف الأسري

وتقول جمعيات محلية إنها تعتقد أن أكثر من 120 امرأة لقين حتفهن كنتيجة مباشرة للعنف الأسري في فرنسا حتى الآن هذا العام.
ورفعت المتظاهرات لافتات بأسماء الضحايا وسقطن على الأرض ثم نهضن وهتفن "لا للمزيد".
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وقالت ساردين بوشيه التي ترأس رابطة لضحايا العنف الأسري لرويترز، إن العدد الإجمالي للضحايا غير مقبول، علما أن شقيقتها كانت قد لقيت حتفها حرقا عام 2017 على يد شريكها وعلى مرأى من ابنتها البالغة من العمر سبعة أعوام.
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