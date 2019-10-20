شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" توافق على قرض 200 مليون دولار لتوفير وظائف جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والمواقع فى مايو 2019.

ويهدف المشروع الذى حضرت مناقشاته السيدة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين من المشروع.

Advertisements

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، تضم تقديم الدعم المالى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير القروض لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وتوفير تمويل للاستثمار فى الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين الذين يستهدفون الشركات الناشئة، وتطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.