شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يهنئ المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمحكمة الدستورية بمناسبة اليوبيل الذهبى لها، قائلا: "هى محكمة خالدة استطاعت أن تشق طريقها إلى مصاف المحاكم الدستورية على مستوى العالم".

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة: "ترددت فى توجيه الشكر إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات قائلا نظرا لاعتبارها علامة بارزة سأخرج عن مبدأ الفصل بين السلطات لتهنئة المحكمة الدستورية العليا بيوبيلها الذهبي".

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وكان النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان وجه التحية والتهنئة للمحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة بمناسبة اليوبيل الذهبى.

واقترح على البرلمان يرسل برقية تهنئة بذلك.