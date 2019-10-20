"تشريعية البرلمان" ترفض رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، رفض الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الخضراوى لوجود شبهة الكيدية.
وتضمن الطلب المقدم من النائب العام، السماح برفع الحصانة عن النائب لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل بقيمة 11 مليون جنيه.
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