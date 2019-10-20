شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة للبرلمان: ما أثير عن إصابات بالالتهاب السحائى شائعات مغرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، قيام بعض النواب بتوجيه اللوم لوزارة الصحة، لتقاعسها عن إصدار بيان واضح لطمأنة المواطنين عما يشاع على وسائل التواصل عن مرض غريب منتشر فى المدارس بين أطفال kg، وهو "الالتهاب السحائى"، وعقب الدكتور علاء عيد ممثل وزارة الصحة، ومدير عام الطب الوقائي، أنه تم إصدار أكثر من بيان لنفى تلك الشائعة المغرضة.

من جانبها، اتهمت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، والنائبة عن محافظة الإسكندرية، مديرية الصحة بالإسكندرية بالتقاعس والفشل في مواجهة الشائعة التى أثيرت عن وجود فيرس معدي منتشر في محافظة الإسكندرية أو عدوى الالتهاب السحائى، ومعالجة هذه المشكلة، مما أفقد المواطنين الثقة فى مسئولى الوزارة بالمحافظة.

وقالت إلهام المنشاوى إنها تقدمت ببيان عاجل بشأن ما حدث فى الإسكندرية من تعتيم وإهمال وتقصير وسوء إدارة للأزمة فى التعامل مع شائعة ظهور حالات مرض الالتهاب السحائي بين طلبة بعض المدارس، مما أثار الذعر بين الطلبة وأولياء الأمور.

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وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن ما أثير فى هذا الشأن كان مجرد شائعات مغرضة، وتم التصدى لها بكل قوة، مؤكدا أن هذه الشائعات تتردد كل عام فى هذا التوقيت بسبب البعض الذين يتربحون من بيع الأمصال الخاصة ببعض الأمراض، ومنها الالتهاب السحائى الذى يصيب المواطنين بالذعر.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه لا صحة لوجود حالات مصابة بالإلتهاب السحائي، لافتاً إلى أن هناك إشاعات مغرضة في هذا التوقيت من العام مع دخول الطلاب المدارس.

وأكد أن مصر بعيدة تماماً عن منطقة حزام الإلتهاب السحائى الوبائى، وأن منظمة الصحة العالمية تصدر تقارير يومياً عن المناطق المصابة في الدول لأخذ الاحتياطات بالمؤانى والمطارات، مشيراً إلى أنه رغم أن هناك نقص عالمى فى الأمصال المتعلقة بالتطعيم ضد الإلتهاب السحائى للوقاية والمناعة منه إلا أن الوزارة حريصة على توفيره، موضحا أنه يتم تطعيم ما يقرب من 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة كما يتم تطعيم الحجاج.

وأوضح مساعد الوزير للطب الوقائي، أنه بمجرد ما أثيرت الشائعة تم تشكيل فريق مراقبة ورصد ومسح شامل وتم التأكد من أنه لا توجد أى إصابات.