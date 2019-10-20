شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه تحية لوزير الداخلية لسرعة إعادة نجل نائب المنوفية المختطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التحية والشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على سرعة ضبط وإعادة نجل نائب تم اختطافه، وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن سرعة تعامل الشرطة لاستعادة نجل النائب صابر عبد القوى عن دائرة أشمون، يستحق الاشادة.

وتابع رئيس البرلمان: "هذا هو المعتاد من الشرطة والامن المصرى والذى يشهد دائما بكفاءته متمنيا السلامة لكل أبناء وأهالى النواب وكل المصريين".

من جانبه، وجه النائب صابر عبد القوى الشكر لرجال الشرطة وقيادات الداخلية لمجهوداتهم وكذلك لرئيس البرلمان وزملائه النواب.

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وطالب النائب الجميع بالتماسك والحفاظ على بلدن، مضيفا: "شعرت بجلال الوطن وقدسيته فى تلك اللحظات فما بال الشعب المصرى لو تعرض لأى سوء".